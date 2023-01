Wer hat Bettina Grützner gesehen

Seit heute Vormittag wird eine Urlauberin aus dem Hotel Vier Jahreszeiten in Garmisch-Partenkirchen vermisst. Es handelt sich um die 76-jährige Bettina Grützner. Eigentlich wohnt sie in Bergisch Gladbach. Die Frau leidet an einer psychischen Erkrankung, es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste etwas antut. Sie trägt eine dunkelrote Cord-Hose und eine schwarze Jacke der Marke Schöffel. Außerdem hat sie einen blau, schwarzen Rucksack dabei. Informationen zur Vermissten sollen direkt an die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter der Nummer 08821 9170 weitergegeben werden.