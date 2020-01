Die Kripo Fürstenfeldbruck ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Täter. Der Mann soll bereits am 30. September vergangenen Jahres eine Tankstelle an der Eichenauer Straße in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck überfallen haben. Dabei habe er wenige hundert Euro gestohlen haben. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise unter der 01841 612-0