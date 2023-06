Wer hat dieses Auto gesehen?

Alfred aus Hof hat uns um Hilfe gebeten:

Er war am Wochenende bei uns im schönen Oberbayern unterwegs und hat eine große Radltour um den Ammersee und den Starnberger See gemacht. Leider hat er aber vergessen, wo er dafür sein Auto abgestellt hat. Der Polizei hat er gemeldet, dass er das Auto am Freitag, den 16.06.23 in Gilching abgestellt hatte – im TOP FM Interview ist er allerdings seine Radlstrecke noch einmal durchgegangen und ist sich sicher, dass er sein Auto doch in Inning in einem Wohngebiet geparkt. In der Nähe des Parkplatzes gibt es laut Alfred weder hohe Gebäude noch eine große Hauptstraße.

Wer hat sein Auto gesehen? Es ist ein dunkelgrauer VW Touran mit dem Kennzeichen HO-F 4945. Auffällig ist, dass sich hinten im Auto keine Sitze befinden, sondern stattdessen eine Ladefläche. Vorne gibt es lediglich zwei Sitze.

Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!