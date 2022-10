Wer schreibt eine Hymne für Haar?

Nächstes Jahr ist es so weit, da steht hier in Haar die 950-Jahr-Feier an. Zu diesem Anlass will sich die Gemeinde jetzt eine eigene Hymne geben. Alle Haarer sind deshalb aufgerufen, ein Lied für ihren Heimatort zu komponieren. Das Rathaus wünscht sich einen Song mit – so wörtlich – “Haarer Gfui”. Der Aufruf geht besonders an Bands, Chöre und die Musikschule. Eine Jury von Musikprofis wird dann die Siegerhymne auswählen. Kreativ werden kann man noch bis Ende des Jahres. Infos zur Bewerbung findet ihr hier.