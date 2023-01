Wer will bayerische Bierkönigin werden?

Wer will Königin werden? Hier in München gibt es gerade ein hochkarätiges Amt zu vergeben. Der Bayerische Brauerbund sucht wieder nach einer bayerischen Bierkönigin. Bewerberinnen sollten bayerische Wurzeln haben und mindestens 21 Jahre alt sein. Außerdem sollte man entsprechend begeistert für die Mischung aus Wasser, Gerste und Hopfen sein. Bewerben geht bis zum 10. Februar. Die besten 24 Kandidatinnen werden dann zu einem Casting hier nach München eingeladen. Das Finale findet am 25. Mai statt. Weitere Infos findet ihr hier.