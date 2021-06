Brot essen ist keine Kunst, aber Brot backen – und diese Kunst beherrscht die Bäckerei Thomas Böck in Weßling. In diesem Jahr wurde die Bäckerei wieder mit dem bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet und gehört damit zu den 20 besten in Bayern. Die Auszeichnung hat Inhaber Thomas Böck damit nun bereits zum fünften Mal bekommen. Vor allem mit der hauseigenen Backstube hat der Familienbetrieb gepunktet – dort werden alle Brote und Semmeln ganz frisch hergestellt.