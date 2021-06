Einen Tag am See in der Sonne genießen und dabei mal ein neues Buch ausprobieren – garkein Problem mehr am Weßlinger See im Landkreis Starnberg. Die Gemeinde hat jetzt nämlich auch einen „Offenen Bücherschrank“. Den hat der Verein „Unser Dorf“ aufgestellt. Lesebegeisterte können sich dort Bücher nehmen und auch andere zum Tausch hineinstellen.