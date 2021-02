Weßling: Familien basteln gemeinsam

Je länger der Lockdown geht und Kitas und Schulen geschlossen sind, desto stressiger ist es für die Familien zuhause. Die Nachbarschaftshilfe in Weßling hat daher jetzt eine große Mitmachaktion gestartet. Jeden Monat bekommen Eltern und Kinder ein Thema vorgeschlagen, das sie künstlerisch darstellen sollen. Ob sie dabei etwas basteln oder malen ist ihnen überlassen – die Materialien müssen sie aber gemeinsam sammeln. Die Kunstwerke werden dann in den Schaufenstern von verschiedenen Geschäften in Weßling aufgehängt. Das erste Thema ist Fasching.