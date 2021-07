Weßling: Mähboot auf dem See unterwegs

Dass man im Sommer seinen Garten mähen muss, ist nichts Ungewöhnliches – den See zu mähen, aber schon. Auf dem See in Weßling ist das Mähboot wieder unterwegs. Für die Bewohner ist das schon lange ein gewohnter Anblick – jedes Jahr werden damit die Schlingpflanzen im See gemäht. Damit haben Schwimmer wieder freie Bahn und müssen keine Sorge haben, dass sie sich in den Pflanzen verheddern. Wer heute noch am Weßlinger See unterwegs ist, kann die Seekuh, wie das Boot auch genannt wird, vielleicht sogar sehen.