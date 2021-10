Wenn die Gemeindekasse rote Zahlen schreibt, dann ist die Gemeinde darüber normalerweise nicht so glücklich. In Weßling freut man sich aber über sinkende Einnahmen, nämlich bei der Verkehrsüberwachung. 20 Stunden im Monat werden in Weßling Raser geblitzt und Falschparker aufgeschrieben. Und das zeigt offenbar Wirkung: Die Einnahmen aus den Bußgeldern sind deutlich zurückgegangen. Eventuell soll jetzt die Verkehrsüberwachung ein bisschen zurückgefahren werden.