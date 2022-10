Nach dem Mord an einer jungen Frau in Aschau im Chiemgau sucht die Polizei jetzt einen wichtigen Zeugen. Konkret geht es um einen Jogger, der in der Nacht des 03. Oktober zwischen 02:00 und 03:00 Uhr im Bereich der Kampenwandstraße gelaufen ist. Die Polizei hat betont, dass der Mann als Zeuge, nicht als Verdächtiger gesucht wird. Die Frau wurde nach einem Clubbesuch am 3. Oktober getötet.