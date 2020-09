Wie bewertet ihr die Fahrrad-Freundlichkeit bei euch?

Wie attraktiv und sicher ist Fahrradfahren hier bei uns? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrradclub herausfinden. Dafür liegt jetzt zum Beispiel im Landkreis Freising in den Rathäusern und Büchereien der Gemeinden jetzt eine Umfrage aus – dort können alle die Fahrrad-Freundlichkeit bewerten. Der ADFC wertet die Ergebnisse dann aus und schlägt den Kommunen dann zum Beispiel neue Radrouten oder andere Verbesserungen vor. Und klar, sagt der ADFC – je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. An der Umfrage könnt Ihr auch online teilnehmen:

https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme