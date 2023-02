Wie ihr bessere Suchergebnisse bekommt

„Ich google das mal schnell!“ Täglich benutzen wir die Suchmaschine Google. Manchmal bekommt man aber nicht ganz die richtigen Ergebnisse, nach denen man eigentlich gesucht hat. Um die besten Suchergebnisse zu kriegen, gibt es ein paar Tricks, wie ihr eure Suche verfeinern könnt. Welche Möglichkeiten es da gibt, zeigt die Übersicht:

Die richtigen/mehrere Suchbegriffe

Erstmal ist es wichtig, die passenden Begriffe zu wählen. Umso konkreter, desto besser! Wenn ihr zum Beispiel nur nach „Oberbayern“ googlet, wird euch alles Mögliche angezeigt. Wenn ihr aber zum Beispiel „Wandern Tegernsee Tipps“ in die Suchleiste eingebt, werden euch konkrete Seiten für‘s Wandern am Tegernsee vorgeschlagen. Ganze Sätze können auch bei unter anderem bei Fragen super helfen. Zu welcher Jahreszeit sollte ich am Tegernsee wandern gehen?

Suche filtern

Wollt ihr euch Bilder ansehen? Videos? Oder vielleicht etwas kaufen? Dann könnt ihr bei Google auf die bestimmten Filtermöglichkeiten klicken. Dazu einfach auf den jeweiligen Begriff über der Suchleiste klicken. So werden euch zum Beispiel nur Produkte in Onlineshops angezeigt.

Bestimmte Sprachen oder Zeit der Veröffentlichung einstellen

Über den Menüpunkt “Suchfilter” am oberen Rand der Suche kann man die Suchergebnisse auf bestimmte Sprachen einstellen, wenn man zum Beispiel nur nach deutschen Artikeln suchen möchte. Gerade bei Nachrichten kann es hilfreich sein, immer die aktuellste Veröffentlichung zu suchen. Unter „Suchfilter“ und „Beliebige Zeit“ kann man sich die neuesten Suchergebnisse anzeigen zu lassen.

Suchoperatoren verwenden

Es gibt Zeichen und Begriffe die dabei helfen, die Suchergebnisse ganz genau einzugrenzen. Das sind die Wichtigsten:

Anführungszeichen „“ – Google nach dann genau diesem Wortlaut. Zum Beispiel bei Zitaten sehr hilfreich.

Minuszeichen – – So kann man Suchergebnisse ausschließen, also Begriffe, die nicht enthalten sein sollen. Bei der Suche nach „Jobs im Vertrieb –München“ werden nur Jobs angezeigt, die NICHT in München ausgeschrieben sind.

AND – Wenn man das englische Wort AND zwischen Suchbegriffe setzt, werden Ergebnisse angezeigt, die alle diese Begriffe auch beinhalten.

OR – Bei dem englischen Wort OR zwischen Suchbegriffe, bekommt man Ergebnisse, die einen der Begriffe beinhalten.

Sternchen * – Das Sternchen ist ein Platzhalter. Wenn man nach „Nudeln mit *” sucht, werden verschiedene Rezepte für Nudeln angezeigt.

Related: – Der englische Begriff „related:“ vor dem Suchbegriff führt dazu, dass einem ähnliche Suchbegriffe und auch Webseiten angezeigt werden. Wenn man hinter „related:“ einen Link einer Website setzt, werden einem ähnliche Websites angezeigt.

Define: – Mit „define“ – also definieren bekommt ihr nur Suchergebnisse aus Lexika und Wörterbüchern angezeigt.

Allintext: – Wenn ihr Texte sucht, in denen die Begriffe einthalten sind, setzt „allintext:“ vor Suchbegriffe. Die Begriffe sind dann im tatsächlichen Text enthalten, also nicht unbedingt nur in der Überschrift oder der URL

Allintitle: – Genau das Gegenteil, also die Artikel, die eure Begriffe auch im Titel beinhalten, findet ihr mit „allintitle“ vor den Begriffen

Filetype: – Damit werden bestimmte Dateiformate angezeigt. Wollt ihr ein PDF-Dokument finden, dann könnte das beispielsweise so aussehen: „Wochenkalender filetype:pdf“

Site: – Mit dem Begriff „Site“ im Suchfeld, zum Beispiel “Stadt Land Fluss Plus site:top-fm.de” zeigt euch Google nur Suchergebnisse zu diesem Keyword auf der Webseite top-fm.de an.

Zwei Punkte „..“ – Zwei Punkte geben eine Zeitspanne oder einen Zahlenstrahl an. Ein Beispiel ist die Suche nach einem Produkt in einer bestimmten Preisspanne: „Digitalradio €10..€100”

Tilde ~ – Bei „~“ der Tilde vor dem Suchbegriff, sucht Google auch nach synonymen Suchbegriffen und sucht dazu Ergebnisse. Bei „~arbeit” kommen auch Ergebnisse zu beispielsweise “Job” oder “Beruf”.

Google-Dienste

Google bietet mittlerweile einige Dienste selbst an, man muss beispielsweise keine Website für das Wetter mehr aufrufen, Google hat dafür einen Dienst. Man muss nur im Google-Suchfeld danach suchen. Diese Dienste gibt es: