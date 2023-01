Wie Ihr euren Christbaum weiterverwenden könnt

Weihnachten ist vorbei – die ersten Tage im Neuen Jahr haben wir hinter uns gebracht und jetzt muss der Christbaum auch wieder raus aus dem Wohnzimmer. Aber haben es die schönen Tannen wirklich verdient sich an den Straßenecken zu stapeln? Wir finden: Nein! Und deshalb haben wir euch ein paar Ideen zusammengesammelt um die Christbäume weiterzuverwenden:

Noch ein allerletzter Tipp: Stellt bitte sicher, dass der Baum keine Eibe ist – die ist nämlich giftig.

Tannennadel-Tee

Perfekt für Schnupfnasen – denn die Tannennadeln enthalten viel Vitamin C.

Ihr braucht:

2 TL getrocknete Tannennadeln

kochendes Wasser

Sieb

Schneidet die Nadeln klein (Ihr könnt sie auch im Mörser leicht zerquetschen) – brüht sie in einer Tasse auf und lasst sie ungefähr zwei Minuten ziehen. Dann die Nadeln nur noch abseihen und fertig ist euer Immun-Ankurbler.

Tipp: Schmeckt besonders lecker mit ein bisschen Honig.

Duftendes Tannenbaum-Bad

Tannennadeln sind randvoll mit ätherische Öle und die wirken gerade jetzt in der Erkältungszeit wahre Wunder! Vor allem in einem wohltuenden heißen Bad. Löst dazu ungefähr 100 Gramm Tannennadeln von den Zweigen. Gebt diese in einen Topf und gießt eine Tasse Wasser dazu. Dann das ganze zehn Minuten gut durchkochen und der dabei entstandene Sud kommt anschließend mit ins Badewasser. Und dann ist genießen angesagt.

Tannenbaum-Öl

Viel einfacher als gedacht: einfach Tannennadeln mit Sonnenblumenöl übergießen und sie ungefähr einen Monat stehen lassen. Fertig ist ein wunderbar duftendes Tannenbaum-Öl. Perfekt als winterlicher Badezusatz oder Massageöl.