Wie kann ich Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen?

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität bei uns in Oberbayern ist groß. Viele Menschen sind bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufzunehmen. Welche Möglichkeiten es gibt und was es dabei zu beachten gilt.

Darf ich überhaupt Ukraine-Flüchtlinge privat bei mir aufnehmen?

Ja, das geht, denn die Situation ist eine andere als in der Flüchtlingskrise 2015. Flüchtlinge aus der Ukraine dürfen ohne Visum nach Deutschland einreisen und auch bleiben. Wer gerade Flüchtende aus der Ukraine aufnehmen kann und möchte, kann sich unter anderem auf der Seite des Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration registrieren und in einem Formular anmelden.

Auch auf der Seite #Unterkunft Ukraine könnt Ihr Wohnraum für Flüchtlinge anbieten.

Die Organisationen werden sich dann mit Euch in Verbindung setzen, sobald Ihr angegeben habt, wie viele und welche Schlafmöglichkeiten ihr zur Verfügung stellen könnt. Dann werden auch die nächsten Schritte mit Euch besprochen.

Welche Unterkunft kommt für die Flüchtlinge in Frage?

Was würdet Ihr euch in so einer Situation wünschen? Generell wäre es natürlich besser, wenn den Geflüchteten ein eigenes Zimmer mit Privatsphäre zur Verfügung steht. Aber auch eine Schlafcouch oder eine Matratze im Raum kann übergangsweise helfen. Da es sich um eine Notfallsituation handelt, sind wir über jede Hilfe dankbar.

Kann ich mir aussuchen, wen ich bei mir aufnehme?

Ihr bekommt einen Vorschlag, welche Personen Euer Unterkunftsangebot gerne annehmen möchten. Das könnt ihr aber auch ablehnen. Zugeordnet wird generell nach den Angaben zum Bedarf an Betten und den entsprechenden Verfügbarkeiten. Dass Ihr die Hilfesuchenden vorab kennenlernt ist leider nicht möglich, da es einen akuten Bedarf gibt, eine Unterkunft zu finden. Wenn es zu Problemen kommen sollte, ist es auch möglich, die Beherbergung frühzeitig abzubrechen. Dabei wird aber darum gebeten, sich selbst um eine Lösung zu bemühen. Ihr könnt euch aber auch mit der jeweiligen Vermittler-Organisation kurzschließen.

Wie lang sollte ich Flüchtlinge aufnehmen?

Da solltet Ihr mit mindestens zwei bis vier Wochen rechnen, denn die Geflüchteten müssen sich erholen können. Generell gilt hier aber je länger, desto besser. Bei unterkunft-ukraine.de könnt Ihr einen bestimmten Zeitpunkt für die Aufnahme der Flüchtenden angeben. Zum Beispiel im Landkreis Starnberg bitten Organisationen darum, Geflüchtete mindestens für drei Monate bei sich aufzunehmen.

Muss ich meinem Vermieter Bescheid geben, wenn ich Menschen aufnehmen möchte?

Für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen könnt ihr Flüchtlinge aufnehmen, ohne Eurem Vermieter Bescheid geben zu müssen. Darüber hinaus solltet Ihr dem Vermieter aber Bescheid sagen oder um Erlaubnis fragen. Im schlimmsten Fall müsstet ihr sonst mit der Kündigung rechnen. Der Deutsche Mieterbund hat auf seiner Webseite eine komplette Übersicht rund und die Aufnahme von Flüchtlingen in Mietwohnungen zusammengestellt.

Darf ich von den Geflüchteten Miete verlangen?

Grundsätzlich wird die Unterkunft kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass die Menschen aus der Ukraine in der Regel über eigene finanzielle Mittel verfügen. Die Teilung von weiteren Kosten könnt Ihr nach der Ankunft mit Euren Gästen besprechen. Sollten deren eigene Mittel nicht ausreichen, erhalten sie staatliche Unterstützung. Zum Beispiel für Ernährung, Unterkunft, Heizung oder Kleidung. Wenn sie bei Privatpersonen unterkommen, werden diese Leistungen den Ukrainerinnen in Geld gewährt. Für Menschen, die Geflüchtete bei sich aufnehmen, gibt es bisher keine staatliche Unterstützung.

Muss ich mit den Menschen zum Amt bzw. andere Behördengänge durchführen?

Nein, Ihr als Helfer habt dazu keine gesetzliche Verpflichtung. Die Geflüchteten selbst sollten sich bei ihrer Ankunft registrieren. Zwar dürfen die Menschen aus der Ukraine visumsfrei einreisen und mindestens 90 Tage bleiben, aber ohne die Registrierung entfällt der oben erwähnte Anspruch auf Sozialleistungen.

Wer bürgt für die aufgenommenen Personen?

Genauere Regelungen werden derzeit von der Bundesregierung erarbeitet.

Was muss ich beachten, wenn ich Kinder und Jugendliche aufnehme, die ohne ihre Eltern nach Oberbayern gekommen sind?

Wendet euch in solchen Fällen bitte an euer örtliches Jugendamt. Dieses ist dazu berechtigt, ausländische Kinder und Jugendliche kurzzeitig unterzubringen.

Sind die Menschen aus der Ukraine bei ihrer Ankunft getestet oder geimpft?

Der Impfstatus wird bei Geflüchteten nicht überprüft. Die Ukraine gilt nicht mehr als Hochrisikogebiet und daher reicht für die Einreise nach Deutschland ein negativer Testnachweis.

Was sonst noch wichtig ist:

Bitte bedenkt, dass die Menschen so abrupt aus der Ukraine fliehen mussten und oft Schreckliches erlebt haben. Dem Umgang mit einer möglicherweise schwer traumatisierten Person sollte man sich gewachsen fühlen.