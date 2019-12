Wie kann ich ungeliebte Geschenke umtauschen?

Zur Bescherung gab's die dicke Überraschung. Ein Geschenk, das einem so gar nicht gefällt. Aber wie kann ich das nur wieder umtauschen?

Großes Problem – ohne den Schenker, geht normal nichts. Wenn er das ungeliebte Geschenk online bestellt hat, macht das alles einfacher. Denn beim Online- und Versandhandel habt ihr immer 14 Tage Rückgaberecht. Viele Shops bieten sogar noch längere fristen. Der Schenker muss das Geschenk einfach zur zurückschicken und bekommt das Geld wieder. Wenn die Frist abgelaufen ist, könnt Ihr nur auf Kulanz des Shops hoffen. Manche nehmen das Geschenk auch später zurück, aber nur gegen eine Gutschrift für den Shop.

Viel schwieriger ist es, wenn Euer Geschenk in einem Laden gekauft wurde. Denn ein Rückgaberecht wie beim Versandhandel gibt es hier gar nicht. Ihr könnt die Ware nur umtauschen, wenn sie einen Mangel aufweist. Ist alles in Ordnung – außer, dass Euch das Ding einfach nicht gefällt, muss das Geschäft das Geschenk nicht zurücknehmen. Viele Geschäfte nehmen ungenutzte Waren aber nach Vorlage des Kassenzettels 14 Tage lang auf Kulanz zurück. Manchmal gibt es allerdings kein Geld zurück, sondern nur einen Gutschein in Höhe des Warenwerts.

Aber Vorsicht! Bestimmt Produkte sind per se vom Umtausch ausgeschlossen. Zum Beispiel Unterwäsche, Lebensmittel oder Kosmetika. DVDs, CDs und Spiele werden nur bei versiegelter Verpackung zurückgenommen!