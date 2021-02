Die 80er waren ein großartiges Jahr für Popmusik. Aber wie würden sich einige Popsongs von heute anhören, wenn sie in den 80ern herausgekommen wäre. „Rolling in the deep“ von Adele zum Beispiel?



Der YouTube-Kanal „exile“ kleidet aktuelle Songs in ein 80er Gewand – und das macht richtig viel Spaß. Einen Link zum Kanal findet Ihr hier.

Und hier gibts Adele zum „Auf den Geschmack kommen“: