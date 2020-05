Wieder Einschränkungen auf der Stammstrecke

Wegen Bauarbeiten zur 2.Stammstrecke kommt es am Wochenende in München erneut zu Einschränkungen bei den S-Bahnen. Von heute Abend ab 22.40 Uhr bis Montag früh um 4:30 Uhr kommt es zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Fahrplanänderungen mit Umleitungen und Haltausfällen auf fast allen S-Bahn Linien. Zwischen Ostbahnhof und Pasing fahren nur die S 6 und die S 7 planmäßig durch die Stammstrecke. Zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke besteht jeweils am Samstag von 9 bis 1 Uhr und jeweils am Sonntag von 11 bis 21 Uhr ein Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt.

Alles im Detail findet ihr hier….