Wieder kein Sieg für die deutschen Kicker

Es war ein starker Auftritt der deutschen Nationalelf, für einen Sieg hat es am Ende aber wieder nicht gereicht. Gestern Abend haben die Kicker die Partie der Nations League in der Münchner Allianzarena gegen England gespielt, und eigentlich bis kurz vor Schluss mit 1:0 geführt. Wegen eines späten, sehr unglücklichen, Elfmeter-Tors der Engländer wurde es dann aber nur das dritte Unentschieden in Folge. „Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und haben uns leider nicht belohnt“, sagte Nationaltrainer Hansi Flick im anschließenden Interview.