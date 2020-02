Mittlerweile steht es fest: Bei uns in der Heimat findet morgen an den Schulen wieder ganz normal der Schulbetrieb statt. Nur in Höhenkirchen im Landkreis München muss morgen der Unterricht an der Erich-Kästner-Schule nochmal entfallen. Grund sind Sturmschäden am Gebäude. Da wurde das Dach beschädigt. Aus Sicherheitsgründen gibt es dort auch keine Notbetreuung.