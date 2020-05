Auch an diesem Wochenende gibt es wieder Probleme auf der Münchner Stammstrecke. Wegen Bauarbeiten besteht ab heute Abend gegen 22.40 Uhr bis Montagfrüh zwischen Pasing und Ostbahnhof eingeschränkter S-Bahn Verkehr. In beiden Richtungen fahren nur die S6 und S7 durch die Stammstrecke. In Richtung Ostbahnhof kommt zumindest noch die S8 dazu. Zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke besteht am Samstag zwischen 9 und 1 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 21 Uhr ein Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt.