Bei uns in der Region gibt es neuen Ärger mit rassistischen Klassenchats unter Schülern. Neunt- und Zehnt-Klässler des Ignaz-Taschner-Gymnasiums sollen monatelang über WhatsApp Bilder mit rassistischer Hetze an Klassenkameraden geschickt haben, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Auch am Schäftlarner Klostergymnasium im Landkreis München sei ein ähnlicher Chat aufgetaucht.