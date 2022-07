Weltweit bekannt und bei Sammlern höchst begehrt – nun wurde der neue offizielle Wiesn-Wirte-Krug vorgestellt. In der Krugmitte ist eine lachende Bedienung abgebildet, die 15 Masskrüge trägt – für jedes große Wiesnzelt einen. Mit dem Wiesn-Krug wollen die Wiesn-Wirte die Fröhlichkeit in den Mittelpunkt stellen und in diesem Jahr auch ein wichtiges Zeichen für mehr Klimafeundlichkeit senden. Sie wollen heuer nämlich auf die Heizstrahler in den Biergärten verzichten und sich regionaler aufstellen. Den Wiesn-Wirte Krug gibt es dann für 29,99 Euro in den Festzelten zu kaufen. Infos, wie Ihr ihn jetzt schon bestellen könnt, findet Ihr hier.