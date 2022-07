Wiesn: Zum Mohrenkopf umbenannt

Seit über 70 Jahren ist das Café Mohrenkopf mit einem Zelt auf der Münchner Wiesn. Doch ab diesem Jahr wird es Café Theres heißen. Namenspatronin Therese von Bayern, für dessen Hochzeit das erste Oktoberfest im Jahre 1810 gefeiert worden war. Chefin Katharina Wiemes sagte gegenüber Hallo München, dass die das Cafézelt nun in dritter Generation führ und der Name einfach nicht mehr zeitgemäß sei. Immer wieder werden Unternehmen mit dem Wort „Mohr“ im Namen aufgefordert, sich umzubenennen, da es sich für viele um einen rassistischen Begriff handelt.