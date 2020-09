wiesndahoam

Gewinnt mit TOP FM und ratioform ein Wiesnpaket für Euch und Eure Abteilung. Maxi Auer „ver“packt eurer Wiesn Dascherl für die Wiesn Dahoam. Jeden Tag um 14:45 Uhr kommt ein neues unverzichtbares Wiesngadget rein. Wer am Ende der Woche alle Objekte, die in der Tasche sind, nennen kann, sichert sich ein tolles Wiesnpaket für seine Abteilung. Darin enthalten sind

- Hendl und Getränke für Eure Abteilung

- 10 Wiesn-Herzen

- 10 Bierkrüge

- 10 Glubberl

Die Wiesn Dahoam mit TOP FM und ratioform, immer um 14:45 Uhr beim TOP FM Mehr Musik Arbeitstag mit Maxi Auer. Meldet Euch jetzt an.

Die Ratioform Verpackungen GmbH ist Deutschlands Marktführer im Handel mit Verpackungen für Versand, Lager und Büro. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Pliening bei München und ist mit seiner B2B-Omnichannel-Commerce-Organisation europaweit tätig. Ratioform wurde 1979 gegründet und ist als ratioform-Gruppe Teil des Geschäftsbereichs TAKKT EUROPE der TAKKT AG, dem führenden Omnichannel-Commerce für Geschäftsausstattung mit Sitz in Stuttgart und rund drei Millionen Kunden in 25 Ländern.