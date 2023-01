Wintereinbruch sorgt für Chaos auf den Straßen

Viel Arbeit für Rettungskräfte am Wochenende in Oberbayern. Der Wintereinbruch hat für Chaos auf den Straßen gesorgt. Bei Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau ist am Freitagnachmittag ein Ehepaar bei einem Frontalcrash ums Leben gekommen. Die meisten weiteren Unfälle sind aber zum Glück glimpflich ausgegangen. Auf der B2 zwischen Alling und Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck waren es jedoch so viele, dass die Bundesstraße für eineinhalb Stunden gesperrt werden musste. Erst als die Schneeräumer fertig waren, konnte die Straße wieder geöffnet werden. In Starnberg wurde ein Fußgänger von einem rutschenden Auto erfasst und verletzt. Bei Königsdorf im Landkreis Wolfratshausen hat ein Autofahrer die Kontrolle verloren und einen Rettungswagen gerammt. Hier wurden drei Menschen leicht verletzt. Auch zum Wochenstart bleibt es in Oberbayern glatt. In den Alpen herrscht Lawinenwarnstufe drei von fünf.