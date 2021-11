Winterruhe auf Starnberger und Ammersee

Nur ein Stand-Up-Paddler kann Hunderte Vögel in Gefahr bringen. Seit Montag gilt auf dem Starnberger und dem Ammersee wieder die Winterruhe. Wassersportler sollen den Gewässern fernbleiben. Denn dort sammeln sich nach und nach Zehntausende Zugvögel. Und die brauchen nach ihren kräftezehrenden Reisen unbedingt Ruhe und Futter. Doch schon ein Wassersportler kann sie aufschrecken und so von ihren Nahrungsgründen vertreiben. Daher bittet das Landratsamt alle Privatpersonen, sich genauso wie alle Wassersportvereine an die Winterruhe zu halten.