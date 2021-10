Wippenhausen: Mitfahrbank soll ÖPNV-Probleme bremsen

Hier in Wippenhausen im Ampertal ist es so schön, da will man gar nicht mehr weg. Und selbst wenn man wollte, wird es schwierig. Denn natürlich fährt hier ein Bus, aber nur einmal am Tag nach Kirchdorf. Zurück gehts dann erst am nächsten Tag. Die Gemeinde will jetzt die Mobilität der Wippenhausener zumindest ein bisschen verbessern und hat Mitfahrbänke aufgestellt. Da kann man an einer Stange ein Schild ausklappen, wohin man gerne fahren möchte. Und dann heißt es: Hoffen auf Autofahrer, die einen mitnehmen.