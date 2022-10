Wir schenken Euch ein Cover-Up

Jeder fünfte tätowierte Oberbayer bereut mindestens eines seiner Tattoos. Entweder ist es einfach eine künstlerische Katastrophe, der Name vom Ex oder ein Motiv, das eine blöde Idee war. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Deswegen schenken wir Euch ein Cover-Up-Tattoo auf der Tattoo Convention Fürstenfeldbruck vom 29. bis 30.10. im Wert von 500 Euro. Das heißt, ein Profi-Tätowierer wird aus eurem ungeliebten Tattoo ein neues machen, das ihr danach wirklich jedem zeigen möchtet. Meldet Euch jetzt an, ladet ein Foto von eurem ungeliebten Tattoo hoch und erzählt uns, wie es zu dem Tattoo gekommen ist. Unter allen Teilnehmern losen wir am Freitag, 28.10., im TOP FM Frühstücksradio dann den Gewinner des Cover-Ups.

