Wirtshauswiesn 2022

Die Wirtshauswiesn geht dieses Jahr in München in die dritte Runde. Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre wird sie dieses Jahr parallel zur richtigen Wiesn vom 17. September bis 3. Oktober stattfinden. Rund 50 Biergärten und Wirtshäuser in der gesamten Münchner Innenstadt sind dabei und wollen überall in der Stadt das ganz besondere Oktoberfest Gefühl verbreiten.

Wer alles dabei ist findet ihr auf dem offiziellen Flyer der Wirtshauswiesn.

https://wiesnwirte.de/global/downloads/WirtshausWiesn-2020_flyer.pdf?m=1599575759&