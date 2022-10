WirtshausWiesn 2022 war ein Erfolg

Zum ersten Mal hat in München dieses Jahr neben der normalen Wiesn auch wieder die WirtshausWiesn stattgefunden und die Wirte haben jetzt eine positive Bilanz gezogen. Laut Gregor Lemke, dem Sprecher der Münchner Innenstadtwirte, kamen rund 850.000 Gäste in den drei Wochen in die teilnehmenden Wirtshäuser. Angelockt vom Wiesnbier, den leckeren bayerischen Schmankerln und jeder Menge Live-Musik. Und da alles so gut angenommen worden ist, wird wohl auch kommendes Jahr wieder die WirtshausWiesn parallel zur normalen Wiesn stattfinden, ganz getreu dem Motto „Ganz München ist Wiesn“.