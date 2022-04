Wissenschaftler der Uni Weihenstephan beantworten Bürgerfragen

Sind gesättigte Fettsäuren wirklich ungesund? Fehlen einem Nährstoffe, wenn man sich vegan ernährt? Und wie funktioniert eigentlich nachhaltige Landwirtschaft? Alle diese Fragen kann man jetzt denen stellen, die es wissen müssen: Den Experten für Ernährung, Lebensmittel und Landwirtschaft von der Uni Weihenstephan hier in Freising. Die nehmen teil an der Aktion “Meine Frage für die Wissenschaft”. Noch bis Freitag kann man per Mitmachkarte oder per Mail (Betreff: „Frag die ESSERwisser“) seine Frage an die Wissenschaftler in Freising schicken. Die Antworten kann man dann anonym online lesen.