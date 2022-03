Wissenschaftliche Hilfestellung im Kampf gegen den Klimawandel – Neuer Kurs in Starnberg

Den Kampf gegen den Klimawandel nicht nur den Politikern überlassen, sondern selbst aktiv werden. Wie das geht, dafür haben die Naturschutzorganisation WWF und der Helmholtz-Forschungsverbund für Regionale Klimaänderungen und Mensch jetzt den “Klimafit”-Kurs entwickelt. Zum ersten Mal angeboten wird der jetzt an der Volkshochschule hier in Starnberg. An sechs Abenden in Präsenz und online lernt man alles über den Klimawandel und wie man engagiert dagegen vorgehen kann. Los gehts an diesem Mittwoch. Anmelden könnt ihr euch hier.