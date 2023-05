Wo gibt es Grillfleisch-Automaten in Oberbayern?

Endlich ist der Frühling so richtig da und in Oberbayern wird fleißig der Grill angeschmissen. Vor allem spontan ist das aber am Sonntag oder am Feiertag schwierig, wenn die Geschäfte geschlossen sind. Kein Problem, Fleisch könnt ihr auch ganz einfach am Automaten holen! Und wo es Grillfleisch-Automaten in Oberbayern gibt, haben wir euch hier aufgelistet:

Landkreis München

Hofladen „Ernteboxen“



Laim: Agnes-Bernauer-Straße 77, in München

Gräfelfing-Lochham: Lochhamer Str. 78, in Gräfelfing

Pasing: Gottfried-Keller-Str., in München

Berg am Laim: Berg-am-Laim-Str. 143, in München

Westpark: Krottenkopfstraße 11, in München

Planegg: Hofmarktstr. 7, in Planegg

Krailling: Margaretenstraße 41, 82152 Krailling

Pasing Arcaden: Pasinger Bahnhofspl. 5, 81241 München vor dem Außeneingang bei C&A

Grillfleischautomat von der Vinzenzmurr Metzgerei in München (Solln)

Wolfratshauser Str. 210, in München

Raabomat, Metzgerei und Feinkost Raab



Verdistraße 113, in München

Landkreis Dachau

Selbstbedienungsautomat von der Metzgerei Blank



Ostenstraße 38, in Dachau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Fleischautomat Widmann

Rosenstr. 2, in Maisach

Landkreis Erding

„Liebl’s Fleischautomat“ von der Metzgerei Liebl

Landshuter Str. 11/1/2, in Taufkirchen (Vils)

Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen

XL Grillfleischautomat von der Metzgerei Länger

Amselweg 9, in Geretsried

Landkreis Weilheim – Schongau

Grillfleischautomat Weilheim