Wo ihr freien Eintritt an eurem Geburtstag bekommt

Bavaria-Filmstadt

Egal wie alt ihr seid, in die Bavaria Filmstadt kommt ihr an eurem Geburtstag immer umsonst rein!

FC Bayern-Erlebniswelt

Auch in der FC-Bayern-Erlebniswelt könnt ihr als Geburtstagskind kostenlos vorbeizuschauen.

Olympiaturm

Bald wird der Olympiaturm saniert und ist für zwei Jahre zu, also solltet ihr das dieses Jahr nochmal ausnutzen und an eurem Geburtstag kostenlos die Aussicht über München genießen.

Tierpark Hellabrunn

Auch im Tierpark bekommt ihr als Geburtstagskind freien Eintritt.

Hallen- und Freibäder

In allen städtischen Hallen- und Freibädern in München gibt’s freien Eintritt an eurem Geburtstag.

Kindergeburtstag im Kino

In fast allen Kinos in Oberbayern gibt es die Möglichkeit, Kindergeburtstage zu bestimmten Angeboten zu feiern. Und die Geburtstagskinder kommen umsonst rein! Mit dabei sind zum Beispiel der Mathäser-Filmpalast in München, das Cineplex in Germering oder Penzing, oder auch das Cinema Dachau.

Kostenloses MVV-Ticket

Bis einschließlich 27. April 2023 gibt’s zum 50. Jubiläum des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds Freifahrten. An eurem Geburtstag könnt ihr euch ein kostenloses Tagesticket hier runterladen.

Märchenwald Isartal, Wolfratshausen

Bis 14 Jahre haben eure Kids im Märchenwald in Wolfratshausen zu ihrem Geburtstag freien Eintritt.

Therme Erding

Bis 15 Jahre gibt’s freien Eintritt in die Therme Erding, Wellenbad und das Galaxy Rutschenparadies inklusive.