Wo ist Patrycja Kowalewska aus Dachau?

Wer hat die 15-jährige Patrycja Kowalewska gesehen? Das Mädchen aus Webling im Landkreis Dachau wird bereits seit Oktober vermisst, es ist nicht das erste Mal, dass sie von zu Hause weggelaufen ist. Laut der Kriminalpolizei hält sich die Jugendliche wohl regelmäßig an den Bahnhöfen in Dachau, München und Augsburg auf. Patrycja ist 1,55 Meter groß, schlank und hat blonde, schulterlange Haare. Sie trägt zwei Nasenpiercings und auch zwei Piercings am linken Ohrläppchen. Wahrscheinlich ist sie mit einer beigen Winterjacke, einer schwarzen Hose und bunten Sneakers bekleidet. Hinweise sollen direkt an die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter 0 81 41/61 20 weitergegeben werden.