Wo stehen noch Kaugummiautomaten?

TOP FM Hörer Andreas aus Augsburg hat ein kurioses Hobby und braucht Eure Hilfe. Er liebt es, Kaugummiautomaten zu fotografieren. Alles fing an, als seine Mutter ins Pflegeheim kam und er sich mehr um seinen Vater kümmern musste. Damit sein Vater raus kam, haben die beide viele Spaziergänge unternommen und Andreas fragte sich, was kann ich machen, damit diese für mich interessanter werden? Als er eines Tages einen Kaugummiautomaten entdeckte, war es um ihn geschehen. Seitdem hat er schon rund 2.800 Kaugummiautomaten in Bayern, Baden-Württemberg und Österreich fotografiert. Und er möchte noch mehr! Deswegen hat er eine Bitte: Jeder, der weiß, wo ein Kaugummiautomat steht, soll ihm bitte die Adresse per E-Mail oder per Facebookmessenger schicken. Seine Funde veröffentlicht er auch auf seiner Facebookseite.