Auf der A96 in Richtung Linda ist die Anschlussstelle „Wörthsee“ ab heute Abend um 20 Uhr für 14 Tage gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten. In Richtung München kommt es Nachts zwischen 20 und 06 Uhr zu Sperrungen – und zwar heute Nacht und ab kommender Woche Montag, 11. Mai bis Freitag 15. Mai. Am Wochenende vom 15. bis 18. Mai ist sie ebenfalls dauerhaft gesperrt.