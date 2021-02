Wörthsee: Bilderbücher an der Seepromenade

Vorlesenachmittage und andere Leseveranstaltungen fallen ja weiterhin aus – die Gemeindebücherei in Wörthsee will Grundschulkindern aber trotzdem Lust aufs Lesen machen. Dafür hat sie jetzt mehrere Bilderbücher an der Seepromenade ausgestellt. Bei einem Spaziergang könne man mehrere Auszüge lesen und bereits aktiv mitmachen, so die Bücherei. Zum Beispiel beim Bilderbuch „Von Kopf bis Fuß“ mit dem die Kinder ihren eigenen Körper spielend kennenlernen. Die Bücher könne man dann bei der Bücherei bestellen unter der info@gemeindebuecherei-woerthsee.de und abholen.