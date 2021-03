Das Wetter wird so langsam besser und die Gemeinde Wörthsee im Landkreis Starnberg will besser gegen einen Andrang von Ausflüglern gewappnet sein. Deshalb werden die Parkkosten auf den gemeindlichen Parkplätzen verdoppelt. AM Rathaus oder an der Maistraße kostet das Parken dann 8 Euro pro Tag. Das sei noch ein verträglicher Preis, weil auch viele einheimische Bürger die Parkplätze nutzen würden, so der Verkehrsausschuss.