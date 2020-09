Wörthsee: Joggerin sexuell belästigt

Am vergangenen Donnerstag (10.09.2020) wurde gegen 08:30 Uhr eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Starnberg bei ihrem morgendlichen Lauf am Wörthsee von einem Mann sexuell belästigt.

In der Grünanlage an der Wörthseestraße sprach ein bisher unbekannter Mann die Joggerin an und fragte sie, ob sie mit ihm Sex haben wolle. Nach einer deutlichen Abweisung durch die 48-Jährige stürmte der Unbekannte auf sie zu und versuchte sie zu greifen. Der Frau gelang es auszuweichen und laut um Hilfe zu schreien, wodurch der Mann von ihr abließ und zu Fuß in Richtung Parkplatz des dortigen Badegeländes flüchtete.

Beschreibung des Unbekannten:

Männlich, ca. 172 cm, ca. Mitte 20, etwas dicker, seine Haut leicht gelblich, wirkte übergewichtig und ungesund. Er hatte ein längliches Gesicht mit sehr schmalen Augen. Seine Haare waren kurz geschnitten. Er trug ein graues, langärmliches Shirt und eine alte, graue Jogginghose, dazu Turnschuhe. Die Kleidung wirkte ausgewaschen.

Er sprach die Joggerin in Englisch mit osteuropäischem Akzent an.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte. Hinweise nimmt die Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0 entgegen.