In der Gemeinde Wörthsee im Landkreis Starnberg ist dieses Wochenende einiges los. Am Samstag steht der große Triathlon mit rund 800 Teilnehmern an. Dafür wird die Ortsdurchfahrt von 07 bis 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Am Nachmittag ist dann noch Tag des Garagenflohmarkts, wo Bürger im ganzen Ort aus ihren Garagen oder Einfahrten heraus Sachen zum Verkauf anbieten.