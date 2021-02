Ein Spaziergang durch das Bacherner Moos ist wieder möglich, ohne dass die Füße nass werden. Der Rotary Club Wörthsee hat Reparaturen rund um den See in Auftrag gegeben. Jetzt wurden die unmittelbaren Zugänge zu dem Steg durchs Moos in beide Richtungen jeweils mit Hackschnitzeln und Kies belegt. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, die Rotarier haben bereits angekündigt im Frühjahr Schilder auf den Rundwanderwegen zu säubern oder auszutauschen.