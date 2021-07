Zusammen mit der Wasserwacht veranstaltet der Rotary Club Wörthsee im Landkreis Starnberg wieder ein kostenloses Schwimm-Sicherheitstraining. Am 14. August werden Kinder von 5 bis 12 Jahren dann unter anderem an die Gefahren am und im Wasser sensibilisiert. Zwei Kurse werden dann am Wasserwacht-Gelände Wörthsee angeboten – von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Pro Kurs können maximal 10 Kinder teilnehmen. Anmeldung und Rückfragen: schwimmsicherheit@wasserwacht-woerthsee.de