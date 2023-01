Wohin mit der alten Weihnachtsschokolade?

Die Schokolade verbacken

Der Klassiker unter der Schokoladenverwertung! Kuchen, Muffins, Brownies, geht alles! Vor allem kann zum Backen auch gut die nicht allzu hochwertige Schokolade verbraucht werden und kriegt auch noch ein richtiges Upgrade. Einfach statt der Schokolade oder dem Kakao im Rezept die Nikoläuse verwenden. Geht auch als Glasur oben drauf.

Heiße Schokolade

Auch Nikoläuse schmelzen dahin für heiße Schokolade.. Für 2 Tassen einfach einen halben Liter Milch und 100 g Weihnachts-Schokolade in einen kleinen Topf und erwärmen. Besonders lecker mit etwas Vanillezucker.

Selbstgemachte Schoko-Crossies

So kann man auch gleich Cornflakes verwerten, die noch daheim rumstehen. 150 g von der Weihnachts-Schokolade mit 10 g Butter im Wasserbad schmelzen, 40 g Cornflakes dazu, kleine Häufchen machen und ab in den Kühlschrank zum Aushärten.

Schokoladen-Fondue

Geht am Besten in Gesellschaft. Und um so mehr Freunde dabei sind, umso besser!! Da geht schon gut was an Schokolade weg. Die Nikoläuse im Wasserbad schmelzen, Obst kleinschnibbeln und einfach reintunken.

Schoko-Likör

Es geht auch hochprozentig! In einem kleinen Topf zuerst 200 ml Schlagsahne mit 100 g Puderzucker kurz aufkochen. 400 g Schokolade darin schmelzen. Kurz abkühlen lassen, nochmal 200 ml Schlagsahne rein und weil das Beste zum Schluss kommt: Ganz am Ende 250 ml Rum oder je nach Geschmack!