Am Montagabend wollten sie noch bei einem Freisinger Autohändler ein Wohnmobil stehlen. Mittlerweile sind die drei mutmaßlichen Täter aber in U-Haft. Eine umfangreiche Suche mit Spezialkräften der Polizei, einem Hubschrauber und einem Hund waren erfolgreich. Die Diebesbande hatte sich auf Transporter und Wohnmobile spezialisiert und soll schon mehrfach in Bayern zugeschlagen haben.