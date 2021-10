Wolfesing: Buckelpiste wird endlich saniert und sorgt für Vollsperrung

Wer von Zorneding mit dem Auto Richtung A94 will, der musste bisher eine echte Buckelpiste ertragen. Denn die Staatsstraßen zwischen Wolfesing und Purfing ist in wirklich keinem guten Zustand, aber die schnellste Verbindung. Ab heute geht jetzt aber gar nichts mehr auf der Strecke: Die Straße ist komplett gesperrt. Aber – und das ist die gute Nachricht – weil sie saniert wird. Gerade noch rechtzeitig vor dem Winter werden Unebenheiten ausgeglichen und die Bankette erneuert. Autofahrer müssen deswegen zwar jetzt Umwege in Kauf nehmen, ab Ende Oktober soll der Verkehr aber wieder fließen zwischen Wolfesing und Purfing.