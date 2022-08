Wolfratshausen: Aslyhelferkreis sucht Ehrenamtliche

In die Schule gehen. Das ist mit das Wichtigste für Kinder von Geflüchteten, um in der neuen Heimat anzukommen. Der Asylhelferkreis hier in Wolfratshausen will die Kinder deshalb unterstützen und will zum neuen Schuljahr wieder eine Hausaufgabenbetreuung für Grundschüler anbieten. Nur: Alleine kann der Helferkreis das nicht stemmen. Deshalb wird jetzt nach neuen ehrenamtlichen Helfern gesucht, die montags bis donnerstags den Kindern bei den Hausaufgaben helfen können. Bewerbt euch dazu einfach per Mail an ute.mitschke@web.de.