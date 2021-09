Wolfratshausen: Tempo 30 in der ganzen Stadt?

Weniger Unfälle, weniger Abgase: Wolfratshausen will künftig auf Tempo 30 im ganzen Stadtgebiet setzen. Die Stadt bietet sich als Modellkommune an. Dort soll das Tempo-30-Prinzip getestet werden. Rathaus und Bürgervertretung waren für die Initiative. Kritik kam dagegen von der FDP im Stadtrat. Das sei unsinnige, medienwirksame Symbolpolitik. Wolfratshausen soll lieber punktuell handeln, wo Bedarf besteht, finden die Liberalen. An der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ nehmen auch Städte wie Freiburg und Augsburg teil.