Würmtal: Müllsammelaktionen zum „World Cleanup Day“

Pünktlich zum „World Cleanup Day“ finden im Würmtal am Sonntag einige Müllsammelaktionen statt. Auf rund 40 Routen können Teilnehmer in Gräfelfing, Planegg und Neuried vor allem Verpackungen und Plastikmüll einsammeln und so ein Signal für eine saubere Umwelt setzen. Wer Interesse hat, bei den Plastikpaten mitzumachen oder weitere Infos zu dem „Cleanup Day“ braucht, findet Ihr hier.